وجه عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري والمحترف ضمن صفوف فريق باوك اليوناني، رسالة توديعية لجماهير النادي اليوناني، في أشار منه باقتراب رحيله عن النادي قريباً، بعد الازمة التي أثيرت بينه وبين إدارة النادي.

عمرو وردة ورسالته الأخيرة لجماهير باوك اليوناني

وكتب وردة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” ، ” منذ اليوم الأول لي وأنا أقاتل من أجل النادي، شكراً لكم على كل شئ، مع السلامة عائلة باوك الكبيرة”.

عمرو وردة مطلوب في الفتح السعودي

ويمتلك نجم منتخب مصر، عرضا من نادي الفتح السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وينتظر رد من مسئولو النادي اليوناني ليرحل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات لاصيفية الحالية.

واستبعد جياني ديميتري، المدير الفني لفريق باوك اليوناني، عمرو وردة من معسكر الفريق بهولندا استعدادا للموسم الجديد، بسبب مشاكل أخلاقية، وذلك وفقا لتصريحات موقع ” باوك 24″، ليقرر مسئولو النادي بعدها الاستغناء عن النادي.

ويهدد رحيل وردة عن النادي اليوناني، مشاركته مع المنتخب الوطني الفترة المقبلة، لاسيما وأن المنتخب مرتبط بمبارتي أوغندا منتصف شهر أغسطس المقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2018 بروسيا.