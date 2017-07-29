خاطب حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب المحليين، حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل طلب ثنائي الفريق الأحمر حسام غالي و عماد متعب، للانضمام إلي منتخب المحليين.

مفاجأة..متعب وغالي في منتخب مصر

كان حمادة صدقي، قد تولي منصب المدير الفني للمنتخب، خلفاً لهاني رمزي، الذي تقدم باستقالته مؤخراً من قيادة الفريق، بسبب الأزمة بينه وبين مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وتعاقده مع نادي الاتحاد السكندري.

استعدادات منتخب مصر لمواجهة المغرب

ويستعد منتخب المحليين لمواجهة المغرب أحد يومي 13 و18 أغسطس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2018.

ومن المقرر أن يعقد صدقي اجتماعا مع مجدي عبد الغني و حازم إمام، اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، من أجل وضع الخطة الاخيرة لبرنامج المنتخب قبل مواجهة المغرب الحاسمة، وأبلاغه باللاعبين الذي يرغب في ضمهم من الأندية ، بعد رفض بعض الأندية التفريط في اللاعبين بداعي الاستعدادا للموسم الجديد.

يذكر ان معسكر منتخب المحليين سينطلق يوم الأحد المقبل، بقيادة صدقي صبحي وهشام عبد المنعم مدربا عاما، و خالد مصطفي مدربا لحراسة المرمي.