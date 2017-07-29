رسميًا.. مدرب منتخب أوغندا يرحل قبل مواجهة مصر

أعلن المدرب ميلوتين سيريدوفيتش “ميتشو” تركه مقاليد الأمور في المنتخب الأوغندا قبل مباراته المصيرية أمام مصر.

وتحدثت عدد من المواقع مثل “كاوواو” و”فري كيك 442″، الضوء على تصريحات على لسان المدرب الصربي يعلن من خلالها أنه قد أنهى عقده مع منتخب أوغندا.

وجاء القرار من “ميشو” قبل شهر من مواجهة المنتخب المصري نظيره الأوغندي في المرحلتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لمونديال العالم.

واتخذ مدرب منتخب اوغندا قراره بالرحيل خلال مؤتمر صحفي حسبما قالت المواقع يوم السبت عن إنهاء عقده مع منتخب أوغندا وليس استقالته لعدم حصوله على مستحقاته منذ مدة طويلة.

وأقيم اليوم مؤتمر صحفي في العاصمة الأوغندية كمبالا، أكد فيها المدير الفني رغبته في الرحيل عن صفوف أوغندا.

وقال ميشو في المؤتمر الصحفي :”لقد مر 50 شهرا منذ أن وقعت عقدي مع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم”.

وأضاف، أن عقده مع الاتحاد الأوغندي قد تم إنهاؤه، مؤكدا أنه لا يملك أي سبب للاستقالة، لكن لدي مليون سبب وسبب من أجل إنهاء عقده.