مدرب بلجيكي على رأس قائمة لتدريب الزمالك

يدرس الزمالك عدة سير ذاتية لعدد من المدربين، للتعاقد مع أحدهم في أقرب وقت، لخلافه المدير الفني البرتغالي ايناسيو، والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي.

وكشفت مصادر، أن إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات جادة مع البلجيكي هوجو بروس المدير الفني للمنتخب الكاميروني، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة الحالية خلفا للبرتغالي أوجستو إيناسيو الذي رحل عن منصبه مؤخرا بالتراضي.

ويسعى النادي الأبيض للتوصل لاتفاق مع المدرب الذي قاد الكاميرون للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة على حساب الفراعنة.

ويأتي بروس على رأس قائمة مدربين مرشحين لتدريب الفريق وهم الويلزي جون توشاك المدير الفني السابق للوداد المغربي، بالإضافة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون ومدرب بلجيكي آخر، فضلا عن الصربي نيبوشا مدرب الفيصلي الأردني .

ومن جانبه يرغب المدرب البلجيكي في الحصول على مليون و500 ألف يورو راتبا سنويا، مقابل تدريب الزمالك.

وطالب هوجو بروس بالإضافة للحصول على راتبه اصطحاب 3 مساعدين له، هم مدرب حراس مرمى ومدرب أحمال ومدرب مساعد، ويحصلون على راتب آخر منفصل.

وقدم الزمالك عرضا لوكيل المدرب مبلغ 900 ألف يورو سنويا للمدير الفني ومساعديه، وهو الأمر الذي رفضه بروس.