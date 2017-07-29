تعرف على التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك أمام النصر السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره النصر السعودي، في مباراة تقام في التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات البطولة العربية بالإسكندرية.

وقبل مباراة الليلة يمتلك الزمالك نقطة واحد، مثل النصر السعودي، وأصبحت فرص تأهله منعدمه ، بعد حسم الأهلي المقعد الرابع في الدور نصف النهائي إثر تغلبه على نصر حسين الجزائري بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يدفع طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأبيض، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع:أحمد فتوح- علي جبر- محمود حمدى – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد- معروف يوسف- إبراهيم صلاح – شيكابالا- أحمد رفعت.

خط الهجوم: باسم مرسي.

وبعد خروجه من البطولة يجهز الزمالك، نفسه في مباراة اليوم، لمواجهة المصري البورسعيدي، في كأس مصر، وهي البطولة المتبقية للأبيض هذا الموسم.

ومن المقرر أن يرتداء الزمالك، زيه الأساسي الأبيض، على أن يرتدي حارس مرماه اللون الأزرق، فيما سيرتدي النصر السعودي قميصا أصفر، والشورت الأسود، على أن يرتدي حارسه الزي الأسود.