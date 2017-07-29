نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره نصر حسين داي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

تقدم لنصر حسين داي، اللاعب محمد الهادي،بالهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل للأهلي صالح جمعة، من ركلة جزاء بالدقيقة 75 من عمر المباراة، ونجح في إحراز هدف الفوز للقلعة الحمراء اللاعب عمرو بركات في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 6 محتلًا المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نصر حسين عند النقطة 3 محتلًا المركز الثالث،ليتأهل الأهلي إلي الدور نصف النهائي من البطولة العربية، كأفضل ثواني في المجموعات الثلاث، إلي جانب الفيصلي الأردني و الترجي التونسي، في إنتظار الضلع الأخير من المربع الذهبي والذي سيتحدد غداً عقب مواجهة الفتح الرباطي والعهد اللبناني.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على 100 ألف دولار نظير تأهله إلي نف نهائي البطولة العربية، وفقاً للائحة المادية للبطولة.

و سيجري المكتب التنفيذي للبطولة ، قرعة للدور نصف النهائي من البطولة، يوم الأثنين المقبل، بحضور ممثلي عن الأندية الأربعة.