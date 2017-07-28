علق حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بكاء أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق، عقب استبداله أثناء مباراة الفريق أمام نصر حسين داي، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال البدري خلال تصريحات صحفية، ” إن أكرم توفيق من اللاعبين المميزين وسيكون له مستقبل باهر مع الفريق، وبشأن الخطأ الذي قام بارتكابه، مما لا شك فيه أن جميع اللاعبين في العالم يخطئون ولا أريد أن اعلق له المشانق”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره نصر حسين داي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 6 محتلًا المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نصر حسين عند النقطة 3 محتلًا المركز الثالث،ليتأهل الأهلي إلي الدور نصف النهائي من البطولة العربية، كأفضل ثواني في المجموعات الثلاث، إلي جانب الفيصلي الأردني و الترجي التونسي، في إنتظار الضلع الأخير من المربع الذهبي والذي سيتحدد غداً عقب مواجهة الفتح الرباطي والعهد اللبناني.