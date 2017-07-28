توجه لاعبو فريق نصر حسين داي الجزائري، إلى حكم مباراة فريقهم أمام الأهلي، وقاموا بالاعتداء عليه، عقب نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

وعقب صافرة حكم مباراة الأهلي ونصر حسين داي، توجه لاعبي الفريق الجزائري إلى الحكم وقاموا بالاعتداء عليه.

والتقى الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافشات الجولة الثالثة للبطولة العربية، وانتهت المباراة لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية. لمشاهدة الأهداف

سجل محمد الهادي، هدف فريقه في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل صالح جمعة في الدقيقة 75، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل عمرو بركات هدف الفوز من صناعة عماد متعب، ليضع الأهلي قدمه في المربع الذهبي لمنافسات البطولة.

تشكيل الأهلي الأساسي أمام حسين داي

كان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – محمد نجيب – باسم علي.

خد الوسط: حسام غالي – أكرم توفيق – صالح جمعة – جونيور أجايي- أحمد حمودي.

في الهجوم: أزارو.