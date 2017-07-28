سجل عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه أمام نصر حسين داي الجزائري، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تمريرة بـ”كعب” عماد متعب البديل، لعمرو بركات سجل منها الهدف الثاني لفريقه على حساب حسين داي.

كان صالح جمعة، لاعب الأهلي، قد سجل هدف التعادل لفريقه أمام نصر حسين داي الجزائري، في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، بعدما تقدم الفريق الجزائري بالهدف الأول في مرمى الشناوي بالدقيقة 64.

تشكيل الأهلي الأساسي أمام حسين داي

كان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – محمد نجيب – باسم علي.

خد الوسط: حسام غالي – أكرم توفيق – صالح جمعة – جونيور أجايي- أحمد حمودي.

في الهجوم: أزارو.

مباراة الأهلي وحسين داي الجزائري

كان البدري قد ضم 22 لاعبًا استعدادًا للمباراة وجاءت كالاتي:

محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان، وباسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب للدفاع، وحسام غالي، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، إسلام محارب للوسط، والنيجيري أجاي، عمرو جمال، وليد أزارو، أحمد ياسر الريان، عماد متعب”.

يذكر أن أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي قاد المارد الأحمر في الجولتين الماضيتين نظرًا لظروف سفر البدري إلى كندا.