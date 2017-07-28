بالصور.. “كوبر” يتابع مباراة الأهلي أمام نصر حسين داي

تواجد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مدرجات ملعب السلام، لمتابعة مباراة الاهلي مع نظيره نصر حسين داي الجزائري، خلال المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

وتواجد كلًا من، أسامه نبيه، ومحمود فايز، وأحمد ناجي، علي متابعه مباراة الأهلي ونصر حسين داي من مدرجات استاد السلام، وذلك للوقوف على حاله لاعبي الأهلي الدوليين قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني استعداد لمباراتي أوغندا في تصفيات مونديال الكبار نهايه أغسطس والخامس من سبتمبر القادمين.

وتقدم الفريق الجزائري بالهدف الأول في الدقيقة 64 من عمر المباراة، ليتاخر الأهلي بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي أمام نصر حسين

كان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – محمد نجيب – باسم علي.

خد الوسط: حسام غالي – أكرم توفيق – صالح جمعة – جونيور أجايي- أحمد حمودي.

في الهجوم: أزارو.

يذكر أن الأهلي يحتاج للفوز في تلك المباراة للتأهل إلى دور الأربعة، رفقة كلًا من الفيصلي الاردني، والترجي التونسي.