رد محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعدما قام الأخير بتوجيه السباب له مساء أمس الخميس في أحد اللقاءات التلفزيونية.

أول رد من محمد أبو العلا بشأن تصريحات مرتضى منصور

وعلق أبو العلا، في تصريحات إذاعية مساء الجمعة عبر برنامج “ميجا إف إم”، قائلًا، “لن أرد على هذا الكلام الذي أصفه بالكلام الرخيص وأعتذر عن هذا الوصف ولكن هذه الحقيقة”.

تصريحات هامة من محمد أبو العلا بشأن مرتضى منصور

وأكد أبوالعلا، “ننتقد ونتحدث عن نادي الزمالك الذي صنع اسمنا ونجوميتنا وتربينا فيه لسنوات، إذا ظن أحد بأنه قام بخطف نادي الزمالك ولن نتحدث فهو مخطيء بالتأكيد، مشيرًا إلى أن ما نعيشه حالياً في الزمالك هو زمن المسخ، الزمالك راكب المرجيحة من 2005 ولو نادي أخر غير نادي الزمالك كان زمان الفريق هبط للدرجة الثالثة، نعيش في ظروف غريبة داخل النادي منذ سنوات طويلة”.

يذكر ان مرتضى منصو{، وجه السباب والشتائم لرباعي نجوم الزمالك أيمن يونس، وحازم إمام، ومحمد أبوالعلا، واحمد حسام “ميدو”، بسبب نقدهم لإدارة النادي عقب تراجع اداء ونتائج الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي.