أكد المكتب التنفيذى للاتحاد العربي لكرة القدم، في اجتماعه، أن القرعة ستحدد أطراف مواجهات نصف نهائي البطولة العربية بين الفرق الأربعة المتأهلة بحضور مندوبين من الأندية الأربعة.

قرار هام من المكتب التفيذي للاتحاد العربي بشأن البطولة العربية

وقرر المكتب التنفيذي إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق الأربعة المتأهلة لقبل نهائي البطولة بحضور مندوبين من الأندية الأربعة.

موعد قرعة مواجهات نصف نهائي البطولة العربية

ومن المنتظرن أن يتم إجراء القرعة في الحادية عشر صباح يوم الاثنين المقبل بفندق “ازور” بالإسكندرية بحضور مندوبي الفرق الأربعة.

كان الفيصلي الأردني والترجي التونسي، قد حسما تأهلمها إلى دور الأربعة كأول المجموعة الأولى والثالثة، بينما لم يتحدد بطل المجموعة الثانية حتى الآن، بالإضافة إلى المتأهل الرابع كأحسن ثاني.

لائحة البطولة تنص على أن يلتقى أول المجموعة الأولى مع أفضل فريق ثانى فى نصف النهائى، بينما يلتقى أول المجموعة الثانية مع أول المجموعة الثالثة.

يذكر أن الفيصلي الاردني فاز على نظيره الوحدة الإماراتي في المباراة التي جمتعهما منذ قليل، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة، بينما يلتقي الأهلي بعد قليل مع نظيره نصر حسين داي.