يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نصر حسين داي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة 28 يوليو، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حسين داي الجزائري

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم، وجاء كالاتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – محمد نجيب – باسم علي.

خد الوسط: حسام غالي – أكرم توفيق – صالح جمعة – جونيور أجايي- أحمد حمودي.

في الهجوم: أزارو.

مباراة الأهلي وحسين داي الجزائري

كان البدري قد ضم 22 لاعبًا استعدادًا للمباراة وجاءت كالاتي:

محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان، وباسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب للدفاع، وحسام غالي، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، إسلام محارب للوسط، والنيجيري أجاي، عمرو جمال، وليد أزارو، أحمد ياسر الريان، عماد متعب”.

يذكر أن أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي قاد المارد الأحمر في الجولتين الماضيتين نظرًا لظروف سفر البدري إلى كندا.