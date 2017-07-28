نشرت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فيديو، يجمع بين المستشار والمدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، عقب الاتفاق على فسخ التعاقد بين الثنائي بالتراضي بعد حصول المدير الفني السابق للفريق الكروي الأبيض على مليون و400 ألف دولار.

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور بشأن إيناسيو

وأكد مرتضى منصور، على علاقة الحب والاحترام بينه وبين البرتغالي، مشيرًا إلى أنه تم فسخ العقد بالتراضي وبدون أية مشاكل.

رسالة مرتضى منصور

ووجه مرتضى منصور، رسالة للمتربصين بنادي الزمالك، قائلًا، “الكلاب المسعورة، والمتربصين الزمالك، أقول لهم، النادي مش هيقع في عهدي، وابن النادي الحقيقي مش بيكره النادي”.

واتهم المستشار، الثلاثي أيمن يونس، وأحمد حسام “ميدو”، ومحمد أبو العلا، نجوم الزمالك الأسبقين، بإدعاء بالكذب، أني أعطيت ايناسيو تشكيل مباراة الزمالك أمام العهد اللبناني، وهذا لم يحدث ومفيش مدرب يقبل بكده”.

ورد البرتغالي، قائلًا، “اسف على ماحدث، هناك مؤمرات دبرت لنا من قبل البعض وهذا شئ غير جيد”.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت خلافات بين المستشار مرتضى منصور، والمدرب البرتغالي وصلت إلى الاتهامات بالكذب وتراشق الألفاظ والسباب.