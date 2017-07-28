حصل عصام الحضري، لاعب منتخب مصر وفريق التعاون السعودي، على إذن للعودة إلى القاهرة، في نهاية شهر يوليو الجاري.

عصام الحضري يعود للقاهرة في هذا الموعد

ومن المقرر أن يعود الحضري إلى القاهرة يوم 30 يوليو الجاري، قادمًا من السعودية، في زيارة أسرية، قبل انطلاق موسم الدوري في المملكة العربية السعودية.

الحضري واستعدادات التعاون السعودي للموسم الكروي الجديد

وحرص الحضري على قضاء فترة الإجازة مع أفراد أسرته، قبل العودة والانتظام فى التدريبات استعداداً للموسم الكروى الجديد.

كان السد العالى، قد حظى باستقبال حافل فوز وصوله إلى المملكة العربية السعودية، من جانب الجالية المصرية وجماهير التعاون السعودي.

وانضم الحضري إلى صفوف التعاون لمدة موسم واحد، بعد موافقة نادي وادي دجلة، فريقه السابق، على رحيله، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن الحضري، قاد المنتخب الوطني للوصول إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها الجابون، واحتل الفراعنة مركز الوصيف بعدا لخسارة أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن فريق التعاون السعودي يضم أيضا لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، مصطفى فتحي، على سبيل الإعارة من نادي الزمالك.