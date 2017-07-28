أول قرار من “البدري” قبل مواجهة حسين داي في البطولة العربية

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي المارد الأحمر، قبل مباراة اليوم أمام نصر حسين داي الجائري، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية.

وشرح البدري، في المحاضرة خطة مباراة اليوم ونقاط القوة والضعف في فريق نصر حسين داي.

ويكفي الأهلي تحقيق أي فوز على فريق نصر حسين داي للتأهل إلى الدور قبل النهائي في البطولة العربية.

قائمة الأهلي لمباراة نصر حسين داي

“محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان لحراسة المرمى، وباسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب للدفاع، وحسام غالي، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، إسلام محارب للوسط، والنيجيري أجاي، عمرو جمال، وليد أزارو، أحمد ياسر الريان، عماد متعب”.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حسين داي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد نجيب، رامى ربيعة، صبري رحيل، باسم علي

خط الوسط: حسام غالى، عمرو السولية، أحمد حمودى، جونيور أجايي، صالح جمعة

خط الهجوم: وليد أزارو