شقيق “نجم الأهلي” يوقع للزمالك 5 سنوات

وقع لاعب نادي إنبي، عبد الله جمعة شقيق نجم الأهلي صالح جمعة، على عقود إنضمامه لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل.

عبد الله جمعة في نادي الزمالك

وحصل نادي الزمالك على توقيع اللاعب، بحضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي بعد مخاطبة نادي إنبي.

مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة مديره الفني طارق يحيي، لمواجهة النصر السعودي غدا في ختام الجولة الثالة والأخيرة، من البطولة العربية والتي تقام في مصر من 22 يوليو، وحتى 6 أغسطس.

ويدخل الزمالك وهو في المركز الثالث من المجموعة برصيد نقطة واحدة، مما يصعب من صعودة إلى الدور النصف النهائي من البطولة العربية.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك نجح حتى الآن في التعاقد مع صلاح عاشور لاعب نادي إنبي ، أحمد داوودا لاعب نادي المقاصة، الكونغولى كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندرى، والغانى أشيمبونج لاعب الداخلية، وعودة حازم إمام من إعارة بنادي الاتحاد السكندري.