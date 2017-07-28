يبدو أن نادي الزمالك، بدأ في البحث عن خليفة البرتغالي أوجستو إيناسيو، سريعًا، فقد أشارت بعض التقارير إلى أن إدارة القلعة البيضاء بصدد التعاقد مع مدرب الهلال السعودي.

مفاجأة..تعرف على المدير الفني الأقرب لقيادة الزمالك

وكشفت صحيفة “contra” اليونانية، أن نادي الزمالك عرض علي اليوناني، جورجوس دونيس، مليون يورو سنويًا لتولي تدريب الفريق الأبيض خلفًا للبرتغالي اوجوستو ايناسيو، الذي تم فسخ التعاقد معه اليوم.

مهمة صعبة للزمالك

وأشارت الصحيفة اليونانية، إلى أن مهمة الزمالك في إقناع “جورجوس”، لن تكون سهلة خاصة وأن هناك مفاوضات من جانب نادي أبويل القبرصي مع المدرب اليوناني للعودة إليه مجددًا في الفترة القادمة.

جورجوس دونيس، يبلغ من العمر 47 عامًا وتولي تدريب الكثير من الأندية اليونانية والعربية أبرزها الشارقة الاماراتي، وأيك اثينا وباوك وكذلك الهلال السعودي.

الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي اوجستو إيناسيو، للرحيل عن الفريق، بعد سلسلة من النتائج والهزائم المتتالية، والتي كلفت الفارس الأبيض الخروج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، والبطولة العربية.

يذكر ان الزمالك كلف طارق يحيي، بتولي المهام الفنية للفريق الابيض خلال الفترة المقبلة.