أحمد سليمان يوجه رسالة لجماهير الزمالك: “علشان تعرفوا احنا قدمنا استقالتنا ليه ؟”

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح المحتمل على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، رسالة إلى جماهير ورموز النادي، بشان رحيل المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني السابق للفريق الكروي.

بيان شديد اللهجة من أحمد سليمان

وكتب سليمان، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيها، “الفيديو المنشور الخاص بنزول المدرب ايناسيو من مكتب رئيس الزمالك مساء أمس ومعة مليون و140 ألف جنية ” كاش ” في شنطة قيمة شهر ونصف من الشرط الجزائي لعقده مع الزمالك يثير استفزاز وغيرة كل من ينتمي لنادي الزمالك.

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وأضاف عضو الزمالك السابق، “هو مش رئيس النادي طلع وقال أنا معلم ومعايا مستند يخلي ايناسيو ميحصلش على شرط جزائي ومحضرله ملف كامل للاتحاد الدولي علشان احنا اللي ناخد الشرط الجزائي .. طاب يا معلم فين كل الكلام ده.

واستكمل قائلًا، “وبعدين مين اللي خد القرار بانهاء العقد مع ايناسيو مناصفة في الشرط الجزائي والا وفد السفارة البرتغالية خوفكم .. هو فين مجلس الادارة ؟

والمثير للدهشة والاستغراب .. هي الفلوس دي كلها جات منين .. في الوقت ده .. هو فين أمين الصندوق .. هي فين الشيكات والبنوك اللي فاتحه في الوقت ده.

والا الناس دي بتتعامل مع فلوس النادي على طريقة :” هاتي يا حجة مليون و140 الف جنية من اللي عندك ” وفلوس النادي متشالة في أي غرفة من غرف العزبة..!!

واستنكر سليمان، “فين الناس اللي بتراقب وبتحاسب على اهدار أموال النادي بهذا الشكل وعلى الهواء مباشرة .. مش هي دي برضوه فلوس الجمعية العمومية والا فلوس صاحب العزبة ..!! عرفتوا احنا قدمنا استقالتنا ليه ؟ علشان كده بتشتم رموز ونجوم نادى الزمالك علشان تغطى على احداث وتلعب باسم كبير ونجومه”.