سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والمنضم حديثاً إلى نادي ليفربول، هدفين أثناء تدريبات فريق ” الريدز” اليوم في المعسكر المقام في مدينة روتاش اغرن بألمانيا.

محمد صلاح يتألق مع ليفربول

وتألق محمد صلاح في التدريبات، مما نال إشادة المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوبـ، والذي كان يسعى لضم محمد صلاح إلى نادي ليفربول، وقت ما كان الفرعون المصري لاعبا في روما الإيطالي.

محمد صلاح وبداية تألقه مع الريدز

وظهر محمد صلاح بمستوى جيد في مباريات الفريق الودية، حيث سجل أول هدف له في مباراة ويجان، وحقق لفريقه التعادل، بعد أن كان مهزوما بهدف نظيف.

كما أحرز محمد صلاح، الهدف الثاني له، مع فريقه ” الريدز” أمام كريستال بالاس، وتوج وقتها ” ليفربول” بكأس الدوري الإنجليزي أسيا، حيث انتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

وانضم الفرعون المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي، قادما من نادي روما الإيطالي في صفقة الأغلى عربيا وفي تاريخ النادي الإنجليزي،حيث بلغت 42 مليون يورو.