حرص إبراهيم صلاح، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم الاعتذار لجماهير الفارس الأبيض، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق خلال المرحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعبين يقدرون جيدًا مدى حب جماهير القلعة البيضاء لفريقهم.

إبراهيم صلاح يعتذر للجماهير

وعلق صلاح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النصر السعودي المقرر لها غدًا، “نحن نشعر بالجماهير، ولا نملك إلا الاعتذار على النتائج الأخيرة”، مؤكدًا أن، لاعبي الزمالك أسرة واحدة وليس لهم أي علاقة بالأحداث في الفترة الأخيرة”.

إبراهيم صلاح: الإجهاد يصيب لاعبي الزمالك

وأكمل: “هناك بعض اللاعبين لم يحصلوا على راحة منذ 3 سنوات وهو السبب الرئيسي في حالة الإجهاد.

واختتم كابتن الفريق، “تعاهدنا خلال محاضرة أمس على مصالحة الجماهير والتحضير بقوة لمباراة المصري في الكأس”.

يذكر أن جماهير الزمالك، وجهت السباب والشتائم للاعبي الفريق، خلال مباراة العهد اللبانين، بعد الخسارة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة نظيره النصر السعودي، غدًا السبت على ملعب الجيش باستاد برج العرب.