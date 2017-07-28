أكد طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفترة التي يمر بها الفارس الأبيض صعبة، إلا أنه يثق تمامًا في قدرة اللاعبين على عبور الأزمة، خلال المرحلة المقبلة.

طارق يحيي: الزمالك قادر على عبور الأزمة

وخلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن والخاص بمباراة النصر السعودي غدًا، علق يحيي قائلًا، “الزمالك نادٍ كبير، وقادر على عبور أي أزمة أو محنة تواجهه”.

مفاجأة من مدرب الزمالك للجماهير البيضاء

وأضاف مدرب الزمالك، أنه كل ما يشغله الفترة الحالية، هو تجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا، موضحًا أنه سيفاجئ الجميع بتقديم مباراة جيدة أمام النصر المقرر لها غدًا، من أجل مصالحة الجماهير، مشيرًا غلى أن الدوافع لدى اللاعبين أصبحت قوية.

وأكد طارق يحيي، أنه سيعمل على الدفع باللاعبين الجاهزين فنيًا وبدنيًا فقط، دون النظر لأي اعتبارات أخرى، موضحًا أن إصابات الفريق يجري متابعتها مع الطبيب طارق سليمان بشكل مستمر، حيث يقدم تقريرًا عنها.

وأشار المدير الفني لجديد للأبيض، إلى أن قائمة الفريق تضم 18 لاعبًا فقط في الوقت الحالي، وهو “أمر مقلق”.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أسند المهام الفنية للفريق الكروي لطارق يحيي، خلفًا للمدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، بعد الاتفاق على فسخ عقده.