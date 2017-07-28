هاجم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، خلال حديثه لإحدى القنوات الفضائية الإعلامي أحمد شوبير، على الهواء، وذلك بعد ما قام الأخير بماهجمة مجلس إدارة نادي الزمالك بعد خروج النادي من البطولة العربية والتي تقام في مصر في المدة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

خناقة مرتضى منصور و أحمد شوبير ليست هي الأولى من نوعها

وهذه ليست المرة الأولي والتي يهاجم فيها مرتضى منصور، أحمد شوبير، لكن سبقت خلافات كثيرة وصلت لمحاكم ساحات القضاء لعدة سنوات ، قبل أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توليه منصب رئيس الجمهورية، ليعلن التصالح بينهما.

مرتضى منصور يهدد أحمد شوبير على الهواء

وقام مرتضى منصور في تصريحاته لإحدى القنوات الفضائية، بشن هجوم حاد على أحمد شوبير قائلا” سبق أن كنت سببا في جلوسك بالمنزل لمدة عام كامل، سأقوم بتكرار الأمر، ولن أقوم بعمل مداخلات في برامجك مرة أخرى”.

يذكر أن أحمد شوبير قد هاجم المستشار مرتضى منصور، خلال تقديمه برنامجه، في إحدى القنوات الفضائية، بسبب تدخل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور في إختصاصات الجهاز الفني، بالإضافة إلى مهاجمة مرتضى منصور أحمد الشناوي ومحمود جنش،حيث أوضح شوبير قائلا ” مرتضى منصور اخطأ في تصريحاته ضد الشناوي وجنش، فمثل هذه الأمور لا يمكن مناقشاتها على الهواء”.