“القيعي” للاعب الأهلي: “متزعلش لو قعدت على الدكة”

حرص المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق في النادي الأهلي، على توجيه النصيحة للاعب الفريق الأحمر المنضم من صفوف مصر المقاصة هشام محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نصيحة القيعي لهشام محمد

وأكد القيعي في تصريحات صحفية، “هشام محمد لاعب متميز وخلوق وأحد أبناء النادي، ويكفي أن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه صعده للفريق الأول قبل 9 سنوات كاملة”.

القيعي لهشام محمد : لاتحزن..ستكون نجم الأهلي

وأضاف القيعي، “الأهلي يحتاج لخدمات هشام محمد، ونصيحتي له ألا يضع الضغوط على نفسه، وأن يلعب كما كان في المقاصة، بعيدًا عن أي ضغوط نفسية من الجماهير أو الإعلام، أو حتى الجهاز الفني”.

وطالب مدير تعاقدات الأهلي الأسبق، هشام بالصبر وعدم الحزن إذا جلس بديلًا، لأنه سيحصل على الفرصة مع الفريق، وسيكون أحد نجومه، على حد قوله.

يذكر أن هشام محمد، انضم للأهلي منذ عدة أيام قليلة، قادمًا من صفوف مصر المقاصة بعد أن كان احد أبناء القلعة الحمراء، مقابل 9 مليون جنيه، مع إعارة الثنائي جون انطوي، وميدو جابر، وإذا لم يوافق أحدهما فسيتم إعارة لاعب أخر يتم الاتفاق عليه.