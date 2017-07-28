“حمودي” نجم المراوغات الناجحة في البطولة العربية

نال أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشادة اللجنة المنظمة للبطولة العربية حتى الآن، حيث حصل نجم الفريق الأحمر، على لقب أكثر لاعبي البطولة العربية مراوغة حتى الآن.

أحمد حمودي وإشادة عربية

وأشاد الحساب الرسمي للبطولة العربية عبر موقع التدوين الصغير “تويتر”، بحمودي، ونشر احصائية لصغيرة لأكثر اللاعبين المشاركين في البطولة نجاحًا في المراوغة حتى الآن.

أحمد حمودي يتصدر إحصائية البطولة العربية

وتصدر حمودي، قائمة الاعبين، حيث ضمت الاحصائية كلًا من، محمد حيدر لاعب فريق العهد اللبناني، وصاحب المركز الثاني في عدد المراوغات الناجحة التي وصلت لأربعة، بينما جاء ماجد النجراني في الرمتبة الثالثة والأخيرة برصيد 3 مراوغات ناجحة.

كان أحمد حمودي، قد شارك في مباراة الوحدة افماراتي من بداية اللقاء، وقدم أدءًا جيدًا، وقاد الأهلي للوز بهدفين دون رد، كما شارك في مباراة الجولة الأولى أمام الفيصلي الأردني كبديلًا، في اللقاء الذي خشره المارد الأحمر بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام، في ختام منافسات دور املجموعات للمجموعة الأولى للاندية المشاركة في البطولة العربية.