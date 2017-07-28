مرتضى منصور يقصف 5 شخصيات بتصريحات نارية

فتح مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك، وابل من التصريحات ضد عدد من الشخصيات رياضية، مشيراً إلى أن أيمن يونس نجم القلعة البيضاء الأسبق، هدده بالقتل، خلال محادثة تليفونية مسجلة بينهما.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج “كورة بلدنا” عبر فضائية “الحدث اليوم”، الزمالك يعاني من أوزمة تتمثل في وجود بعض من يدعون بأنهم أبناء الزمالك، يقومون بسب النادي، رغم أنهم غادروه مطرودين، وهم: أيمن يونس، وحازم إمام وأحمد حسام “ميدو” وخالد الغندور، ومحمد أبو العلا.

وأضاف:” أحد هؤلاء كان يريد أن يصبح رئيسا لإدارة الكرة، والثاني كان مدربا وقمت بطرده”.

وانتقل رئيس الزمالك لمهاجمة لاعب الفريق الأسبق محمد أبو العلا، مشيرا إلى أنه كان لاعبا فاشلا وطرده من النادي.

وأوضح أن خالد الغندور، كان يطمع في الإشراف على شيء ما في مجلة النادي وتعرض للطرد.

وعن موقفه من حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، قال:” عندما كان عضوا في مجلس ممدوح عباس باع حقوق البث مقابل 3 ملايين جنيه، وأنا أحصل على 100 مليون سنويا، لقد أوقعوا بالنادي وقاموا بتخريبه، ولن أتركهم”.

وأشار إلى أن مسيرة حازم إمام في الزملك 4 سنوات حصل خلالهم على 10 ملايين.

واتهم أيمن يونس بتهديده بالقتل خلال مكالمة هاتفية بينهما، مضيفا “قال لي حقتلك يامرتضى يامنصور، ولسوء حظه أن المكالمة مسجلة”.

وانتقل للهجوم على أحمد شوبير، مشيرا إلى أنه كان سببا في جلوسه بالمنزل لمدة عام كامل، مؤكدا أنه سيقوم بتكرار الأمر، ولن يقوم بعمل مداخلات في برامجه مرة أخرى”.