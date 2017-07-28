مرتضى يكشف عن تفاصيل حديثه مع شيكابالا عن إيناسيو قبل لقاء العهد

تحدث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن ما دار مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق كرة القدم بالنادي قبل دقائق من انطلاق لقاء العهد اللبناني يوم الأربعاء.

وتلقى الزمالك هزيمة أمام العهد بهدف دون رد لتتقلص آماله في بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة العربية المقامة على أرض مصر.

وشهدت المباراة الأخيرة للزمالك ، أحداث مثيرة ، حيث قرر مرتضى منصور إقالة أوجوستو إيناسيو وتم فسخ عقده بالتراضي بعد اجتماعه مع مرتضى يوم الخميس.

وقال مرتضى عبر برنامج كورة بلدنا، إنه أبلغ شيكابالا قبل المباراة، باعتبار المدرب إيناسيو رحل عن الفريق.

وأضاف، أنه طلب من قائد الزمالك أن يخوض اللاعبون المباراة دفاعا عن قميص الفريق الأبيض.

وكان أزمة قد نشبت بين إيناسيو ومرتضى بعدما اشتكى أن الأخير تخلى عن العديد من اللاعبين وأن من حوله يخشونه لذلك يوافقوه دائما.

وأوضح مرتضى أن الإعلان عن المدرب الأجنبي الجديد سيكون عقب مباراة النصر السعودي مباشرة ليتسلم المسئولية من طارق يحيى المدرب المؤقت.