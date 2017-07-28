كيف يتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة العربية؟

يدخل الأهلي مواجهة صعبة، مساء اليوم الجمعة, عندما يواجه نظيره نصر حسين داي في الجولة الختامية للمجموعة الأولى في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية.

وتزاد مهمة الأهلي، طبقا لنظام البطولة، الذي يؤهل أوائل المجموعات الثلاث، بالإضافة لأفضل 3 بين التسع فرق الباقية.

وجاء فوز الترجي على المريخ السوداني بنتيجة هدفين دون رد، وضمان تأهله لقبل نهائي البطولة العربية، ليزيد من احتمالية تأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة.

وتضم البطولة العربية 12 فريقا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل وصيف من المجموعات الثلاثة.

ويتم اختيار أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاثة، استنادا على أكبر عدد من النقاط، ولو تساوى فريقين أو 3 فأن صاحب أكبر فارق أهداف هو من يصعد، وفي حالة التساوي سيكون صاحب أقوى هجوم، على أن تقام قرعة حال التساوي في كل شيء.

وبعدما تعقدت الأمور وتشابكت الخيوط لازال الأهلي يملك عدة سيناريوهات ليتأهل لنصف نهائي البطولة العربية.

يحتاج الأهلي للفوز على نصر حسين داي من أجل العبور إلى نصف النهائي كمتصدر أو كوصيف، في حالة خسارة الفيصلي الأردني من الوحدة الإماراتي تفتح الباب لصدارة الأهلي.

وفي حالة تعادل الفيصلي مع الوحدة أو فوزه سيجعل الفريق الأردني يتأهل كمتصدر، والأهلي كأفضل وصيف بست نقاط، لعدم إمكانية وصول أي وصيف في المجموعتين الثانية والثالثة لهذا الرصيد.

وبالنظر لحسابات المجموعات الأخرى نجد أن فريقا الفتح المغربي والعهد اللبناني المتواجدان بمجموعة الزمالك لديهما 4 نقاط ويلعبان سويا يوم السبت، والفائز سيصل لـ7 نقاط، والخاسر يتجمد رصيده عند 4 نقاط، أما في حالة التعادل فكلاهما سيصبح رصيده 5 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة ففريق الهلال السعودي، يملك نقطتين وأكبر رصيد يصل له هو 5 نقاط فقط.