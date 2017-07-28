التشكيل المتوقع للأهلي أمام نصر حسين داي الجزائري

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على التشكيل المتوقع الذي سيخض به مباراة الليلة أمام فريق نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية في التاسعة مساء اليوم بإستاد السلام.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد نجيب، رامى ربيعة، صبري رحيل، باسم علي

خط الوسط: حسام غالى، عمرو السولية، أحمد حمودى، جونيور أجايي، صالح جمعة

خط الهجوم: وليد أزارو

وكان البدري قد أعلن قائمة مكون من : “محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان لحراسة المرمى، وباسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب للدفاع، وحسام غالي، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، إسلام محارب للوسط، والنيجيري أجاي، عمرو جمال، وليد أزارو، أحمد ياسر الريان، عماد متعب”.

يذكر أن الفيصلي الأردني، تأهل رسمياً للدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة في مصر، دون انتظار نتيجة مباراته ، مع الوحدة الإماراتي على ملعب السلام.

وعبر الفيصلي، للدور نصف النهائي، بعد ضمانه أفضل فريق يحقق المركز الثاني، بعدما حصد 6 نقاط من فوزه على الأهلي ، ونصر داي الجزائري، وسيتأهل متصدرا للمجموعة لو فاز أو تعادل أمام الوحدة الإماراتي.