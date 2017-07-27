الترجي يفوز بثنائية على المريخ ويعطي الأهلي هدية التأهل

نجح فريق الكرة الأول بنادي الترجي التونسي، في تحقيق الفوز على نظيره المريخ السوداني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

سجل ثنائية الترجي اللاعب بدر أنيس ، في الدقيقية 21 و 70 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة اشتباكات بالأيدي وضرب من لاعبي الفريقين، قبل أن يتدخل الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، ليفض الاشتباكات ليشهر البطاقة الحمراء في وجه لبكير لاعب المريخ السوداني ، بينما أخرج البطاقة الصفراء للاعب أنيس بدري لاعب الترجي التونسي.

وبهذه النتيجة يتأهل الترجي إلي ربع نهائي البطولة، بعدما رفع رصيده من النقاط إلي 6 ، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المريخ السوداني عند النقطة 1 محتلًا بها المركز الثالث.

ومنح الترجي فرصة التأهل للأهلي بعد هذه النتيجة، فالأهلي مطالب بالفوز فقط على نصر حسين داي ، في المباراة المقرر لها غدأ، لكي يتأهل إلي الدور ربع النهائي مباشرة دون النظر لنتائج باقي الفريق.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يحتل نصر حسين المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا ولكن بفارق الأهداف.