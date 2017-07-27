الترجي يفوز بثنائية على المريخ ويعطي الأهلي هدية التأهل

سجل ثنائية الترجي اللاعب بدر أنيس ، في الدقيقية 21 و 70 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة اشتباكات بالأيدي وضرب من لاعبي الفريقين، قبل أن يتدخل الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، ليفض الاشتباكات ليشهر البطاقة الحمراء في وجه لبكير لاعب المريخ السوداني ، بينما أخرج البطاقة الصفراء للاعب أنيس بدري لاعب الترجي التونسي.
وبهذه النتيجة يتأهل الترجي إلي ربع نهائي البطولة، بعدما رفع رصيده من النقاط إلي 6 ، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المريخ السوداني عند النقطة 1 محتلًا بها المركز الثالث.
ومنح الترجي فرصة التأهل للأهلي بعد هذه النتيجة، فالأهلي مطالب بالفوز فقط على نصر حسين داي ، في المباراة المقرر لها غدأ، لكي يتأهل إلي الدور ربع النهائي مباشرة دون النظر لنتائج باقي الفريق.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يحتل نصر حسين المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا ولكن بفارق الأهداف.
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