البدري يصل معسكر الأهلي ويحاضر اللاعبين

وصل منذ قليل، حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الفريق في التجمع الخامس ، استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري، غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ولم يقود البدري الأهلي فنياً خلال أول مباراتين للفريق في البطولة العربية، بسبب سفره إلي كندا لقضاء فترة الإجازة مع أسرته، التي حصل عليها بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وعلى الفور اجتمع البدري باللاعبين ، لشرح نقاط قوة وضعف الفريق الجزائري والمهام المطلوب تنفيذها داخل الملعب ، من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل إلي ربع نهائس البطولة العربية.

و من المقرر أن يتولى حسام البدري، الفريق فنياً أمام نظيره حسين داي الجزائري، بعد قيام أحمد أيوب ، المدرب العام للفريق، بهذا الدور على أكمل وجه.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يحتل نصر حسين المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا ولكن بفارق الأهداف.