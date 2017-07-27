أعرب هشام محمد، المنتقل حديثاً إلي صفوف النادي الأهلي، عن سعادته بعودته مرى آخري لبيته القديم، مشيراً إلي أنه يتمني التوفيق في مشواره الجديد مع الأهلي.

وأضاف محمد خلال حديثه ببرنامج “ستاد الأهلي” المذاع عبر فضائية النادي ويقدمه أحمد فاروق، ” أنه لم ينسي أبداً موقف النجم محمد أبوتريكة معه بعد تصعيده للفريق الأول بالنادي”.

وقال هشام محمد، ” أبوتريكة طلب مني أن أجلس معه في الغرفة، وقام باحتضاني كثيراً عندما علم بتصعيدي للفريق الأول، وجميع زملائي تواصله مع تريكة من خلالي”.

كان مسئولو الأهلي قد نجحوا في التعاقد مع هشام محمد، لمدة 5 مواسم قادماً من مصر المقاصة، مقابل 9 مليون جنية، بالإضافة إلي إستعارة الغاني جون أنطوي و ميدو جابر ولاعبا آخر لم يستقروا على أسمه إلي الآن.

ووصل اللاعب إلي مقر النادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، برفقة وكيل أعماله ، واستقبله عصام سراج ، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمهيداً لمشاركته في تدريبات الأهلي والمقرر إنطلاقها في السادسة مساءاً ، استعدادا لمواجهة نصر حسين داي، غداً ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

يذكر أن هشام محمد، يُعد من أبناء النادي وقد لعب في صفوف الناشئين، بالتحديد فريق 90 ، وتم تصعيد للفريق الاول خلال فترة البرتغالي مانويل جوزية، إلا أن الإصابات وقفت في وجه اللاعب ذو المهارة العالية، ليرحل إلي فريق مصر المقاصة.