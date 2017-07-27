تألق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في فريق قاسم باشا التركي مع فريقه الجديد، وخاض تريزيجيه تمرين اليوم مع فريقه وأظهر المحترف المصري قدرةً كبيرًا على المراوغة والتسجيل في تمرين اليوم.

ويلعب تريزيجيه في نادي قاسم باشا التركي على سبيل الإعارة من نادي أندرلخت البلجيكي، وتعد هذه الإعارة هي الثانية للمحترف المصري منذ انضمامه للفريق البلجيكي منذ موسمين من النادي الأهلي المصري.

وعانى تريزيجيه من الجلوس على مقاعد البدلاء في أندرلخت بعد إصابة ألمت به بمجرد رحيله إلى العملاق البلجيكي، وقد اضطره هذا إلى مغادرة الفريق في الشتاء الماضي متجهًا إلى موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة، وقد أبلى الدولي المصري بلاءًا حسنًا مع موسكرون في ستة أشهر قضاها مع النادي البلجيكي.

كما كان تريزيجيه أحد العناصر الأساسية للمنتخب المصري الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتألق تريزيجيه في البطولة حيث استعان به الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري أساسيًا في معظم مباريات البطولة.

واستطاع المنتخب الوصول لنهائي البطولة قبل أن يهزم من منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1.