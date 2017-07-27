رسمياً.. طارق يحيي مديراً فنياً للزمالك

أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إسناد مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي طارق يحيى، المدرب العام للفريق الأبيض.

مسئولو الزمالك قد قرروا فسخ التعاقد مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، منذ قليل، وذلك عقب الجلسة التي جمعتهما بمقر النادي بميت عقبة في حضور وفد من السفارة البرتغالية، عقب الانتهاء من جلسة التحقيق.

وعلى الفور أجري رئيس الزمالك، اتصالا هاتفياً لطارق يحيي المدرب العام للفريق الأبيض، ليخطره فيه بتوليه منصب المدير الفني للفريق، خلفاً للبرتغالي إيناسيو والذي تم توجيه الشكر له ولمعاونيه منذ قليل.

وقال طارق يحيى، إن مرتضي منصور، رئيس الزمالك، طلب مني التركيز خلال الفترة المقبلة، من أجل التتويج ببطولة كأس مصر، ومصالحة الجماهير لاسيما بعد الخروج من البطولة العربية، و الإخفاق في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره النصر السعودي ، يوم السبت المقبل، في التاسعة مساءً ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.