قائمة الأهلي استعدادا لنصر حسين.. عودة متعب واستمرار وجود العناصر الجديدة

أعلن أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي، غداً الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءاً ضمن منافسات الجولة الثالثة و الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وشهدت القائمة عودة عماد متعب، مهاجم الفريق، بعد استبعاده المباراة الماضية، بعد الهجوم على أفراد الجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلي عودة أيضاً صالح جمعة ، بعد شفاؤه من إصابة العضلة الضامة التي لحقت به في مباراة الزمالك بختام مسابقة الدوري المصري.

وضمت القائمة كلًا من :

في حراسة المرمي: محمد الشناوي، أحمد عادل، عمرو وائل.

في خط الدفاع: محمد نجيب، رامي ربيعة، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، حسين السيد.

في خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، إسلام محارب، جونيور أجايي، أحمد حمودي، كريم نيدفيد.

في الهجوم: وليد أزارو، عمرو جمال، عماد متعب، أحمد ريان.

يذكر ان الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يحتل نصر حسين المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا ولكن بفارق الأهداف.