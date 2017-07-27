ظهر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي، غداً ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وعاد محسن من ألمانيا مساء أمس الأربعاء، بعد الخضوع لفحوصات طبية للأطمئنان على إصابته والفترة المتبقية لعودته إلي الملاعب مرة أخري.

مروان محسن يتعرض للإصابة

كان مروان محسن ، مهاجم المنتخب والأهلي، قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام المغرب، ضمن مواجهات دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017 ، والتي حصل فيها الفراعنة على المركز الثاني وفاز بلقبها المنتخب الكاميروني.

وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية محددة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي، من أجل سرعة لحاقة بمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره نصر حسين داي، غداً الجمعة، في تمام التاسعة مساءاً على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.