كشف هشام محمد، لاعب الأهلي المنضم حديثًا إلى صفوف المارد الأحمر، أن حسام غالي، كابيتانو الفريق، هو مثله الأعلى محليًا، وذلك بسبب التشابه الكبير في أسلوب اللعب والمركز في المستطيل الأخضر، بينما الفرنسي زين الدين زيدان هو مثله الأعلى على المستوى العالمي.

ووجه اللاعب الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي على التمسك بضمه من فريق مصر المقاصة، وخاصة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الذي اتصل به وطلب منه بذل كل ما يملك من جهد من أجل خدمة القلعة الحمراء وتحقيق البطولات معه.

كما أوضح هشام محمد أن إدارة مصر المقاصة لها فضل كبير عليه، خاصة أنها احترمت رغبته عندما قرر الانتقال إلى الأهلي في الموسم الحالي، وذلك رغن أن عقده ما زال ممتد لموسمين مقبلين.

وأرجع اللاعب الفضل الكبير فيما وصل إليه في مجال كرة القدم إلى أهله وزوجته الذين دائمًا ما يساندونه في أي خطوة جديدة يتخذها، وكانوا سببًا كبيرًا في عودته من جديد إلى بيته الأهلي.

ووجه هشام رسالة لجمهور الأهلي، قائلا أنهم رقم 1 في النادي الأهلي وأنهم دائما وأبدا الداعم الأول للفريق، ووعد الجماهير ببذل أقصى ما لديه للفوز بكل البطولات مع الأهلي وأن يكون عند حسن ظنهم جميعا.