أكد هشام محمد، لاعب مصر المقاصة والمنضم حديثًا إلى الأهلي، أنه تلقى عرضًا من نادي الزمالك كان أكبر من القيمة المالية سواء له أو المقاصة، لكن قراره من البداية كان العودة إلى بيته مرة أخرى، خصوصا أنه من أبناء الأهلي، مشيرا إلى أنه يقدر نادي الزمالك وجماهيره وأن أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي والزمالك، لكن وضعه كان خاصا للغاية كونه ابن الأهلي والعودة كانت هدفه من البداية.

وكشف هشام عن أنه كان يتبقى في عقده مع المقاصة عامان وليس عاما كما أشيع، أي أنه لم يكن يحق له التوقيع للأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة دون مقابل لنادي المقاصة، لافتا إلى أن رغبة وتمسك الأهلي باستعادة كان عاملا حاسما في المفاوضات مع المقاصة.

وعبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بالترحاب الكبير الذي وجده من جماهير النادي الأهلي والتي طالبت بعودته، مضيفا أنه كان يقابل جماهير الأهلي في أكثر من مكان وكانت تطالبه بالعودة وارتداء القميص الأحمر مرة أخرى، مشددا على أنه سيعمل جاهدا لإسعادهم. وعن المنافسة مع زملائه في الأهلي.

قال هشام إن المنافسة ستكون في مصلحة الفريق أولا وأخيرا وأن المشاركة ستكون وجهة نظر الجهاز الفني، خصوصا وأن الجهاز سيحرص على اختيار اللاعب الأفضل والأجهز. وعن الرقم الذي سيرتديه مع الأهلي، قال هشام إنه يفضل رقم 4، لكنه سيستأذن من زميله أحمد حمودي، للحصول على الرقم في الموسم الجديد، خصوصا أن حمودي يرتدي الرقم حاليا مع الأهلي.

وأكد هشام أنه يتمنى أن يكون ضمن قائمة الفريق الإفريقية هذا الموسم، من أجل مساعدة الفريق مع باقي زملائه للفوز باللقب وأن تكون البطولة الإفريقية هي أولى بطولاته مع الأهلي.