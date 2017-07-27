أبدى هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بعودته إلى بيته مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه كان أهم وأكبر أهدافه، عقب رحيله عن الفريق منذ سنوات.

وقال إن عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى هي كرم كبير من الله، مضيفا أنه فضل العودة إلى بيته الذي تربى فيه عن كافة العروض الأخرى التي تلقاها من جانب بعض الأندية، مشددا على أنه كان على ثقة تامة بأنه سيعود للأهلي مرة أخرى.

وأكد هشام أنه منذ رحيله عن النادي الأهلي عمل على تطوير نفسه بشكل كبير وبذل أقصى جهد لديه؛ حتى يلفت نظر مسئولي الأهلي إليه مرة أخرى ويعود لبيته، موضحا أنه يتمنى الفوز بكل البطولات مع المارد الأحمر؛ لإسعاد الجماهير.

وعن المفاوضات التي تمت بين الأهلي وناديه السابق المقاصة، قال هشام إن الأهلي ـ من البداية ـ كان حريصا على إعادته مرة أخرى، خصوصا أن عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالأهلي، بذل جهودا كبيرة مع مسئولي المقاصة من أجل إتمام الصفقة، مؤكدا أنه لم يشك للحظة في حسم الصفقة للأهلي، لافتا إلى أنه يرتبط بعلاقة قوية مع الدكتور عصام سراج منذ أن كان في ناشئي الأهلي، وهو ما سهل من مهمة المفاوضات.