يدرس البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العودة إلى معسكر الإسكندرية، بعد إلغاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم مع مسئولي الزمالك بمقر النادي في ميت عقبة.

كان المستشار مرتضى منصور، قد استدعى ايناسيو، مساء أمس الأربعاء، بعد الهزيمة من العهد اللبناني، بهدف ردون رد، والخروج من منافسات البطولة العربية، وبالفعل توجه المدرب البرتغالي إلى مقر النادي بالقاهرة وانتظر لأكثر من ساعة، ولم يجد احد من المسئولين بالنادي، ليضطر للعودة لمقر إقامته بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأمهل إيناسيو، مسئولي نادي الزمالك، للتواصل معه، من أجل عقد جلسة لحسم موقفه مع الفريق الكروي الأبيض خلال المرحلة المقبلة، وإذا لم يتم التواصل، فيضطر إلى العودة لمعسكر الفريق بالاسكندرية مججدًا حتى لا يتم اتخاذ موقف قانوني ضده.

وتواصل البرتغالي مع محاميه الإنجليزي، وطلب منه تجهيز شكوى لضمان الحصول على مستحقاته.

اكنت الأمرو قد تأزمت بين إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وايناسيو، بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة العهد، والتي اكد خلالها انه لم يطلب رحيل اللاعبين باستثناء الثنائي اسلام جمال، وأحمد جعفر.