بالصور.. “هشام محمد” بقميص الأهلي

نجحت إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع هشام محمد، لاعب فريق مصر المقاصة، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصلت إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، مع محمد عبد السلام، رئيس النادي الفيومي، على بيع هشام محمد مقابل الحصول على 9 مليون جنيه، بالاضافة إلى إعارة الثنائي جون انطوي وميدو جابر.

وتسلمت إدارة الاهلي الاستغناء الخاص باللاعب، على أن يتم قيده في القائمة المحلية للفريق الأحمر.

ولم يُبد ميدو جابر، موافقته على إتمام الإعارة لصفوف الفريق الفيومي حتى الآن، وطلب الانتظار حتى انتهاء منافسات الأهلي في البطولة العربية، وإذا لم يوافق اللاعب على الإعارة فستصبح الكرة في ملعب المقاصة لاختيار لاعب آخر.

يذكر أن الأهلي يشارك في البطولة العربية ضمن المجموعة الأولى، ويستعد لمواجهة نظيره نصر حسين داي الجزائري مساء غد الجمعة على ملعب السلام، في ختام منافسات دور المجموعات للاندية المشاركة في البطولة، ويحتاج المارد الأحمر للفوز في مباراة الغد وانتظار نتائج مواجهات المجموعة الثالثة ليتأهل كأحسن ثاني.