نجحت إدارة نادي سموحة، برئاسة فرج عامر، في إنهاء صفقة ضم مسعد عوض، حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 3 مواسم، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وشهد موسم الانتقالات الصيفية الجارية، إبرام العديد من الانتقالات خاصة من فريقي سموحة ومصر المقاصة، من جانب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تعاقدت القلعة الحمراء منذ عدة أيام قليلة، مع لاعب الفريق السكندري إسلام محارب، لينضم لصفوف الأهلي.

كما أبرمت إدارة الأهلي، اتفاقًا نهائيًا مع مصر المقاصة للحصول على خدمات هشام محمد، لاعب وسط مصر المقاصة، مقابل 9 مليون جنيه، بالاضافة إلى إعارة ثننائي لاعبي الأهلي الغاني جون انطوي وميدو جابر.

ويضم النادي الأهلي بين صفوفه ثلاثة حراس مرمى، هم شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، واحمد عادل عبد المنعم، بالاضافة إلى مسعد عوش، الذي فضلت إدارة الفلعة الحمراء بيعه، للحصول على فرصة جيدة مع الفريق السكندري، خاصة بعد تضاؤل فرصه مشاركته مع الأهلي في ظل وجود الثلاثي السابق ذكرهم.

يذكر أن الأهلي ييستعد لخوض مباراة هامة أمام نصر حسين داي غدًا الجمعة، على ان يعود حسام البدري، لتولي المهام الفنية للفريق.