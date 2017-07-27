“الزن” سلاح لاعبي الأهلي من أجل الاحتراف.. فكيف ستتعامل الإدارة؟

تلقى أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي، عروضًا للاحتراف الخارجي، خلال الأيام القليلة الماضية، كان أخرها صباح اليوم الخميس، حيث كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، أن إدارة الفيصلي السعودي، تواصلت مع مؤمن زكريا، لاعب المارد الأحمر، في محاولة لجس النبض حول إمكانية الحصول على خدمات نجم الأهلي على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

مؤمن يرغب في الرحيل

مؤمن زكريا، أبدى رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي أكثر من مرة، وربما موافقة إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للمارد الأحمر تحت قيادة حسام البدري، على رحيل أحمد حجازي، مدافع الفريق، إلى ويست بروميتش على سبيل الإعارة أيضًا، سيفتح الباب أمام جناح أيمن الأهلي للإصرار على الرحيل.

“المطب” الذي وقعت فيه إدارة الأهلي بموافقتها على رحيل حجازي خلال هذا الفترة، سيفتح أمامها أبوابًا كثيرة كانت موصدة، لذلك على إدارة القلعة الحمراء تحديد شروطًا يجب توافرها في العروض المقدمة تجنبًا للصدام المرتقب مع بعض اللاعبين.

شروط إدارة الأهلي

أول هذه الشروط، موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، على فكرة رحيل اللاعب من عدمه، خاصة وأن الفريق مقبل على مرحلة حرجة، فهناك مباراة أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر، وهي البطولة الغائبة عن الأهلي منذ ما يقرب من 10 سنوات، بالاضافة إلى مباراة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

الشرط الثاني، أن يكون العرض المقدم مغري، وبمقابل مادي كبير، حتى يسنى للجهاز الفني البحث عن بديل كفء.