تواصلت إدارة نادي الفيصلي السعودي، مع لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، عن طريق وكيل أعماله، لمعرفة إمكانية الاستعانة بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عرضًا رسميًا خلال ساعات

ومن المقرر أن يتم إرسال عرضًا رسميًا من قبل النادي السعودي لإدارة الأهلي خلال ساعات قليلة، لاستعارة مؤمن زكريا.

كان اللاعب قد تلقى عروضًا منذ فترة، إلا أن إدارة القلعة الحمراء فضلت بقاؤه، نظرًا لحاجة الفريق لجهود مؤمن.

عمرو جمال ينتظر تحديد مصيره

كان سعد سمير، مدافع الأهلي قد تلقى عرضًا هو الاخر، للاحتراف الخارجي في الدوري الإنجليزي وبالتحديد في نادي شيفلد يونايتد، كما ينتظر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأحمر، عودة حسام البدري، المدير الفني، للبت في عرض إعارته إلى نادي بيدفيست الجنوب أفريقي.

يذكر أن إدارة القلعة الحمراء، وافقت على رحيل أحمد حجازي، مدافع الأهلي، إلى ويست بروميتش، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ونجح حجازي في تثبيت نفسه في التشكيل الأساسي للفريق الإنجليزي، كما حصل على لقب رجل المباراة خلال مباراة فريقه أمس أمام بريتون ألبيون.