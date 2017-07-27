انفوجراف| إسلام محارب.. “جوكر” الأهلي الجديد

لفت إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا من صفوف سموحة، الأنظار إليه، خلال مباراة المارد الأحمر الأخيرة أمام العهد اللبناني، التي أقيمت أول أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، للأندية المشاركة في البطولة العربية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

شارك محارب، كبديلًا في الشوط الثاني، ووضع بصمة داخل صفوف الفريق الأحمر، وظهر بصورة جيدة، نالت استحسان ورضا من قبل جماهير القلعة الحمراء التي تابعت اللقاء، الذي انتهي بفوز الأهلي بهدفين دون رد، كان لمحارب نصيبًا في الهدف الثاني.

انضم محارب إلى الأهلي منذ عدة أيام قليلة، قادمًا من صفوف فريق سموحة، بعدما كان ضمن فئة ناشئين القلعة الحمراء، تم تصعيده للفريق الأول موسم 2013/14، ومنها رحل إلى الجونة مرورًا بسموحة، ليعود إلى أدراجه مجددًا.

سطع نجم محارب في سماء الفريق السكندري، ونجح في تحقيق مبتغاه والعودة إلى بيته، ولكن كيف قضى ابن الأهلي موسمه الأخير مع سموحة؟، أخبار الأهلي رصدت بالأرقام موسم محارب مع الفريق السكندري، ونجاحه باللعب في أكثر من مركز، ما يؤهله ليصبح “الجوكر” الجديد.

خاض محارب، 26 مباراة في الدوري مع سموحة الموسم المنصرم، من أصل 34 جولة، بمعدل 1.833 دقيقة، نجح في تسجيل 5 أهداف منها هدفًا في شباك الأهلي بالدور الثاني، وصنع 5 آخرين، ولم يحصل إلا على 3 بطاقات صفراء فقط، أما في بطولة كأس مصر، فقد شارك محارب في ثلاث مباريات بمعدل دقائق 249 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا وحيدًا.

3 مباريات لمحارب في مركز الوسط الهجومي

شهد الموسم المنصرم، تواجد محارب في أكثر من مركز مع فريقه السكندري، فقد لعب 3 لقاءات في مركز الوسط المهاجم، أمام كلًا من النصر للتعدين في الجولة الـ17، انتهت لصالح سموحة بهدفين مقابل هدف، كان لمحارب نصيبًا في تسجيل هدفًا، بعدما لعب المباراة كاملة.

الثانية كانت أمام الاسماعيلي، في الجولة الـ24، صنع هدفًا في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، وشارك محارب حتى نهاية اللقاء.

أما المباراة الثالثة لمحارب في مركز الوسط الهجومي، فكانت أمام الأهلي في الدور الثاني وبالتحديد في الجولة 31، ونجح المارد الأحمر في الفوز باللقاء 4-2، وسجل محارب هدفًا في شباك المارد الأحمر، وشارك حتى الدقيقة 90.

مباراة وحيدة كجناح أيمن وأخرى كمدافع

تواجد محارب، ضمن تشكيلة مؤمن سليمان، المدير الفني لسموحة، خلال مباراة وادي دجلة، والتي أقيمت في الجولة التاسعة من عمر منافسات بطولة الدوري موسم 2016/17، واعتمد عليه المدير الفني في مركز الجناح الأيمن، وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1، إلا أن محارب لم يشارك سوى 42 دقيقة فقط.

وفي مباراة الداخلية، بالجولة 27، شارك محارب في المباراة كاملة، في مركز المدافع الأيسر “الباك”، ونجح في صناعة هدف، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

11 مباراة في مركز الجناح الأيسر

11 لقاء ليس بالرقم الهين، وإن لم يقدم محارب، أداءً جيدًا في هذا المركز من البداية، لما اعتمد عليه مؤمن سليمان، فقد شغل هذا المركز أمام الزمالك في اللقائين الدور الأول والثاني، وأمام الشرقية، والاسماعيلي، والمقاولون العرب، طنطا، مصر المقاصة، انبي، وادي دجلة، المصري.

في النهاية، شغل محارب لأكثر من مركز في الملعب، سيتيح للبدري أكثرب من فرصة للاعتماد على اللاعب، وربما يكون “جوكر” الأهلي الجديد.