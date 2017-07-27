أكد نبيل نغيز، المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، للأندية المشاركة في البطولة العربية ستكون في غاية الصعوبة.

وخلال تصريحات في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس، قال نغيز، إن ” فريقه يعاني من الإرهاق البدني، فضلًا عن الإصابات التي مُني بها بسبب تعاقب المباريات، مضيفًا أن فريقه سيبذل أقصى ما لديه لتحقيق الفوز على الأهلي والإيقاء على فرصه للتأهل لنصف نهائي البطولة العربية.

وأضاف مدرب الفريق الجزائري، “الأهلي فريق كبير ولديه كتيبة من اللاعبين الموهوبين والمتميزين، مشيرًا إلى أن نصر حسين داي يستحق التأهل لنصف نهائي البطولة، لأنه لعب بروح وإصرار وأداء قتالي.

واختتم نغيز تصريحاته قائلًا، “سنلعب على الصعود وفي النهاية من سيفوز سنبارك له”.

ويستعد الهلي لمواجهة نظيره نصر حسين داي الجزائري، غدًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة لثالثة للمجموعة الأولى، للأندية المشاركة في البطولة العربية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو الجاري،وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.