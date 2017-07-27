وصل حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ ساعات، إلى القاهرة، قادمًا من كندا، في زيارة استقرت بضعة أيام، للاطمئنان على أسرته.

البدري يطير إلى كندا

وغادر البدري، القاهرة، المتوجهًا إلى كندا، عقب مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك، في ختام منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي فاز بها الاهلي بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان والنيجيري جونيور اجايي.

أيوب يتولى المهام الفنية للأهلي

وكلف البدري، أحمد أيوب، المدرب العام، بتولي المهام الفنية لحين عودته، وبالفعل قاد أيوب الفريق الأحمر في مباراتين خلال البطولة العربية، الأولى كانت أمام الفيصلي الأردني وانتهت بالخسارة بهدف دون رد، والثانية أمام الوحدة الإماراتي، وحسمها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يتولى البدري، مهامه الفنية بداية من مباراة الغد، أمام نصر حسين داي الجزائري، في ختام جولات المجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية.

يذكر أن الأهلي يحتاج للفوز على الفريق الجزائري، وانتظار تعادل المريخ السوادني أو الهلال السعودي في مباريات المجموعة الثالية، للتأهل كأفضل ثاني.