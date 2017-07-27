تواجد المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، في سفارة بلاده، خلال الساعات الماضية، الأمر الذي أثار التساؤلات داخل القلعة البيضاء.

استفسار من جانب النادي الأبيض

واستفسر مسئولو الزمالك، عن سبب تواجد ايناسيو في السفارة البرتغالية، لمعرفة هل إذا كان الأمر له علاقة بما حدث داخل نادي الزمالك، أم لإنهاء بعض الأمور الخاصة به من أجل السفر والعودة إلى بلاده.

كان الزمالك قد خسر لقاؤه مساء أمس، أمام العهد اللبناني، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية، ليتأكد خروج الزمالك من البطولة.

ازمة بين المستشار وايناسيو

كانت أزمة نشبت بين البرتغالي أوجستو ايناسيو، المدير الفني للفري الأبيض، وبين المسنشار مرتضى منصور، بعد التصريحات التي ادلى بها الأول خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة العهد، والذي اكد خلالها أن من يقفون وراء رئيس النادي منافقون، نافيًا علمه بالصفقات التي أبرمها الجهاز الفني، بالاضافة غلى تكذيبه لمرتضى بطلبه رحيل اللاعبين.

يذكر أن الزمالك أبرم العديد من الصفقات خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها الثلاثي الافريقي أشيمبونج، ورزاق سيسيه، وكاسونجو، بالاضافة إلى عودة خالد قمر، وجازم إمام، وابراهيم عبدا لخالق ومحمد كوفي، فضلًا عن انهاء صفقة ضم احمد داوودا، وصلاح عاشور، وأحمد كابوريا.