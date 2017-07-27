بالفيديو.. الغندور لـ”مرتضى”: كلنا غلط وإنت مبتغلطش !

انتقد الإعلامي خالد الغندور، لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، سياسة رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، بعد البيان الذي صدر على الموقع الرسمي للأبيض ونُسب لبعض رموز أبناء ميت عقبة.

كان الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قد نشر بيانًا منسوب لرموز القلعة البيضاء، يؤكدون خلاله دعمهم الكامل للمستشار مرتضى منصور، ويطالبون برحيل البرتغالي أوجستو ايناسيو، حفاظًا على حقوق النادي الأبيض ورئيسه. (طالع التفاصيل)

ووجه الغندور سؤالًا للمذكور أسمائهم في البيان، عبر برنامجه ستاد القاهرة المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، قائلًا، “هل تسنطيعون الخروج ببيان مضاد للمستشار مرتضى منصور، تنتقدون خلاله سياسته !”.

واستكمل الغندور حديثه قائلًا، “المستشار ينتقد الجميع، ولا يتقبل النقد من أحد”، مستنكرًا، “كم الأخطاء التي مرت على النادي لا يتحملها رئيس النادي؟، يتحملها اللاعبين والمدربين والإعلاميين والوايت نايتس فقط !!”.

يذكر أن الزمالك تلقى خسارة مساء أمس أمام العهد اللبناني، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية، ليتأكد خروجه من منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.