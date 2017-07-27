باوك “وردة” يواجه دونيتسك الأوكراني في الدور التمهيدي لليوروباليج

يلتقي فريق باوك اليوناني، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمرو وردة، مع نظيره أولمبيك دونيتسك الأوكراني فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.

باوك يواجه دونيتسك في الدور التمهيدي لليوروباليج

ويأمل الفريق اليوناني، في تحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمة العودة على ملعبه ووسط جماهيره الخميس المقبل، حيث أن الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب سيصعد لمرحلة “البلاى أوف” أو الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات من منافسات البطولة.

وانضم وردة، لمعسكر الفريق اليوناني، الذي أقيم في هولندا، استعداداً للموسم الجديد، بعدما تم استدعاؤه في اللحطات الأخيرة من قبل مدرب الفريق.

ومن المقرر أن ينطلق موسم الدوري اليوناني، عقب مواجهة أولمبيك دونيتسك الأوكراني.

مصير وردة مع الفريق اليوناني

كانت الشكوك تحوم حول مستقبل وردة، داخل الفريق اليوناني، خلال الفترة الماضية، حيث تلقى لاعب منتخب مصر، العديد من العروض للرحيل، إلا أن إدارة النادى اليونانى اشترطت الحصول على 6 ملايين يورو نظير الموافقة على رحيل اللاعب.

يذكر أن وردة سبق وأعلن عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق اليوناني، إلا أن شروط النادي حالت دون إتمام أي صفقة.